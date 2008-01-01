

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

На дальневосточных островах ветры стихнут



ИА "Метеоновости" / 10:50 Воскресенье, 21 мая



В субботу 20 мая глубокий и активный циклон с центром над акваторией Охотского моря, обусловил в Магаданской области сильный ветер, в порывах до штормового, 23 м/с. Влияние циклона распространилось и на острова. На Курилах порывы ветра приближались к ураганному, 32 м/с. Точной такой силы ветер был зафиксирован и в Камчатском крае, но к нему еще прибавились и сильные осадки в виде дождя и мокрого снега количеством до 28 мм, гремели грозы.



В начале новой недели циклон с акватории Охотского моря через север Камчатского края переместится на акваторию Берингова моря, оставляя в своем тылу побережье и острова.



В Магаданской области при облачной погоде будут продолжаться осадки разной интенсивности и продолжительности, на охотском побережье местами, ветер на побережье залива Шелихова и на перевалах усилится в порывах до 15 м/с, днем от 3 до 8 тепла.



В Камчатском крае понижение температуры будет сопровождаться небольшими, местами умеренными дождями, на побережьях юга еще ветрено, 15-20 м/с, днем не выше +7..+9 градусов.



Холодный воздух доберется и до севера Курильской гряды, где с небольшим дождем при ветре в порывах до 23 м/с., днем 5..10 градусов. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



