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Новости погоды

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На дальневосточных островах ветры стихнут

ИА "Метеоновости" / 10:50 Воскресенье, 21 мая

  В субботу 20 мая глубокий и активный циклон с центром над акваторией Охотского моря, обусловил в Магаданской области сильный ветер, в порывах до штормового, 23 м/с. Влияние циклона распространилось и на острова. На Курилах порывы ветра приближались к ураганному, 32 м/с. Точной такой силы ветер был зафиксирован и в Камчатском крае, но к нему еще прибавились и сильные осадки в виде дождя и мокрого снега количеством до 28 мм, гремели грозы.

В начале новой недели циклон с акватории Охотского моря через север Камчатского края переместится на акваторию Берингова моря, оставляя в своем тылу побережье и острова.

В Магаданской области при облачной погоде будут продолжаться осадки разной интенсивности и продолжительности, на охотском побережье местами, ветер на побережье залива Шелихова и на перевалах усилится в порывах до 15 м/с, днем от 3 до 8 тепла.

В Камчатском крае понижение температуры будет сопровождаться небольшими, местами умеренными дождями, на побережьях юга еще ветрено, 15-20 м/с, днем не выше +7..+9 градусов.

Холодный воздух доберется и до севера Курильской гряды, где с небольшим дождем при ветре в порывах до 23 м/с., днем 5..10 градусов. / meteonovosti.ru /
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