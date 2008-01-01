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ИА "Метеоновости" / 09:42 Воскресенье, 21 мая
Утро воскресного дня встретило москвичей облачной погодой, в районе ТСХА идет небольшой дождь, в районе МГУ ливневого характера. В 9 часов утра на большинстве метеостанций Москвы термометры показывают +10, в районе МГУ +11, на Балчуге +11.3 градуса. Атмосферное давление пониженное 743 мм ртутного столба, что на 5 единиц ниже нормального, относительная влажность воздуха около 80%. Ветер северный с порывами до 9 м/с. / meteonovosti.ru /
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