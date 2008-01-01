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Геомагнитное поле Земли неспокойно



ИА "Метеоновости" / 09:32 Воскресенье, 21 мая



По информации Центра прогнозов космической погоды (ИЗМИРАН), в конце недели магнитное поле Земли было, в основном, слабо возмущенным. И 21-22 мая ожидается повышенная геомагнитная активность. Вероятны периоды малой магнитной бури. Следует заметить, что во второй половине мая в отдельные дни регистрировались возмущенные периоды, в частности, 15 и 18 мая. На фоне неустойчивой и холодной майской погоды это могло стать фактором, усугубляющим негативное влияние на здоровье метеочувствительных людей, прежде всего с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Погода опять поворачивает в сторону холода. Будьте внимательны к своему самочувствию, а главное одевайтесь не по сезону, а по погоде. Не переутомляйтесь и не переживайте из-за пустяков! / meteonovosti.ru /



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