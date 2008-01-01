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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 05:56 Воскресенье, 21 мая



Приток прохладного воздуха с северо-запада существенно скажется на сегодняшней погоде - температура в столице днем не превысит пятнадцатиградусную отметку, по области от 17 градусов на юге и до 14 на севере. Местами пройдут небольшие дожди.



Таким образом, температурный режим вернется в рамки климатической нормы. Атмосферное давление существенно не изменится и в середине дня составит 745 мм рт. ст., что ниже нормального. Относительная влажность воздуха около 50 %.



В воскресенье в Москве и Подмосковье после теплой погоды, температура воздуха снова понизится, а влажность воздуха повысится. Дополнительным нагрузочным фактором, влияющим на самочувствие людей, станет возмущенный геомагнитный фон. В этот день нелегко придется людям с заболеваниями сердца и сосудов, перенесшим сосудистые катастрофы, страдающим нарушением мозгового обращения и сердечного ритма. Даже вполне здоровые люди могут отмечать снижение работоспособности, ухудшение настроения. Специалисты рекомендуют соблюдать режим труда и отдыха, при необходимости прибегать к медикаментозной поддержке. / meteonovosti.ru /



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