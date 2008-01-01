

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

На реках Якутии ледоход



ИА "Метеоновости" / 13:56 Суббота, 20 мая



Уровни воды на реках Якутии ниже критических отметок. На территории Республики Саха (Якутия) подтопленных населенных пунктов в настоящее время нет.



На реке Лене нижняя кромка ледохода наблюдается в 20 км ниже села Арбын Намского района, уровень воды составляет 806 см, при критическом 830 см, густой ледоход. Верхняя кромка ледохода наблюдается в районе п. Кангалассы, уровень воды составляет 854 см, при критическом 1100 см, редкий ледоход. У села Сангары Кобяйского района наблюдаются подвижки льда, уровень воды составляет 777 см, при критическом 1150 см



На реке Алдан нижняя кромка ледохода наблюдается в устьевой части реки, у н.п. Батамай Кобяйского района, уровень воды составляет 984 см, при критическом 1140 см, лед стоит. Верхняя кромка ≈ в районе н.п. Дыгдал Усть-Алданского района уровень воды составляет 837 см, при критическом 1005 см.



На реке Вилюй нижняя кромка ледохода наблюдается в 30 км ниже н.п. Верхневилюйск Верхневилюйского района, уровень воды составляет 963 см, при критическом 1100 см, лед стоит. Верхняя кромка ≈ в 50 км выше н.п. Верхневилюйск Верхневилюйского района, лед стоит.



У Вилюйска наблюдаются подвижки льда, разводья, уровень воды составляет 530 см, при критическом 990 см. В районе Хатырык - Хомо Кобяйского района наблюдаются подвижки льда, уровень воды составляет 521 см, при критическом 1220 см.



На реке Яна Нижняя кромка наблюдается в 50 км ниже н.п. Батагай Верхоянского района уровень воды составляет 520 см, при критическом 970 см, средний ледоход. Верхняя кромка ≈ в 30 км выше н.п. Батагай, редкий ледоход



На реке Колыма Нижняя кромка ледохода наблюдается на 140 км ниже н.п. Зырянка, уровень воды у н.п. Зырянка составляет 643 см при критическом 850 см, чисто. Верхняя кромка - в 50 км ниже н.п. Зырянка, редкий ледоход.



У Среднеколымска Среднеколымского района наблюдается подвижка льда, уровень воды составляет 487 см, при критическом 1200 см.



На реке Индигирка в верховьях реки преобладает спад уровней воды на 5-15 см за сутки, вода течет поверх льда. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



