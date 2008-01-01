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В Заполярье высокие сугробы



ИА "Метеоновости" / 13:31 Суббота, 20 мая



Календарная весна подходит к концу, но в российской части Заполярья еще полно снегу. Высота сугробов на Кольском полуострове около 30 см. На полуострове Канин Нос снег лежит местами слоем до 60 см. Еще много снега в северной части Ямало-Ненецкого округа и в его восточных районах. В низовьях Енисея местами остаются метровые сугробы. Тем не менее, на большей части эвенки и на юге Туруханского района Красноярского края снег уже сошел. На Дальнем Востоке следы снега прослеживаются севернее Якутска, в континентальных районах Магаданской области и Чукотки. В то время как на побережье Магаданской области и Чукотки снег уже сошел.



Больше всего, как правило, снега наметает за зиму в центральных районах Камчатки. И долго не тает снег на севере Якутии. На 20-тые числа мая в лидерах по высоте снега числятся устьевые участки Индигирки, в Чокурдахе 154 см. В Снежногорске снега остается 114 см. В Норильске высота снега 25 см. / meteonovosti.ru /



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