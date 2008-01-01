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Новости погоды

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На Северном Кавказе будут продолжаться ливни с грозами

ИА "Метеоновости" / 13:01 Суббота, 20 мая

  На юге Европейской территории из-за циклона погода с дождями и прохладная. Днем 19 мая температура повысилась всего до 17..22 градусов, местами была и ниже. Сильные дожди прошли на Северном Кавказе. В Карачаево-Черкесии на Клухорском перевале выпало до 32 мм осадков в виде дождя. В Ставропольском крае, метеостанция Георгиевск, дождь шел с вечера и почти всю ночь на 20 мая, выпало 22 мм. Дождливо было и в Краснодарском крае, в том числе в Сочи. Больше всего осадков по Краснодарскому краю выпало на Красной Поляне, за день 19 мая и в ночь на 20 мая до 31 мм. Атмосферный фронт застрял в горах, поэтому сильные дожди на юге будут продолжаться и в воскресный день, 21 мая, прогремят грозы. Во время грозы ветер может усиливаться до 15-20 м/с. / meteonovosti.ru /
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