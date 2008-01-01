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ИА "Метеоновости" / 12:35 Суббота, 20 мая
В полдень в Москве температура повысилась до 20 градусов, на северо-западе столицы почти до +22. Но погода оставалась облачной. Ветер дул с запада и юго-запада со средней скоростью 1-5 м/с, на северо-западе отмечены порывы до 12 м/с. Атмосферное давление в норме, 747 мм рт. ст. Относительная влажность понизилась до 40-45%. / meteonovosti.ru /
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