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Новости погоды

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Сейчас в Москве

ИА "Метеоновости" / 12:35 Суббота, 20 мая

  В полдень в Москве температура повысилась до 20 градусов, на северо-западе столицы почти до +22. Но погода оставалась облачной. Ветер дул с запада и юго-запада со средней скоростью 1-5 м/с, на северо-западе отмечены порывы до 12 м/с. Атмосферное давление в норме, 747 мм рт. ст. Относительная влажность понизилась до 40-45%. / meteonovosti.ru /
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