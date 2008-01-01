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В Сибири сильные заморозки



ИА "Метеоновости" / 12:20 Суббота, 20 мая



Во второй половине текущей недели холодный воздух проник на крайний юг Сибири. В ночь на 19 мая антирекордами температуры отличился ряд населенных пунктов Алтая, центральных и южных районов Красноярского края. Абсолютные рекорды минимальной температуры отмечены в Ванаваре было -9,9 градуса, в Богучанах -6,4, в Барнауле -2,1, в Новокузнецке -5,6 градусов. Прошедшая ночь, на 20 мая в предгорьях Алтая оказалась почти такой же холодной, температура понижалась местами до -2..-4 градуса. Холодной была ночь и на юге Красноярского края. В Красноярске было 0 градусов, в Тыве температура понижалась до -4..-6 градусов.



Потепление на юг Сибирской территории придет уже скоро. 21 мая ожидается небольшое повышение температуры. Хотя в антициклоне еще пару ночей воздух будет остывать до заморозков. Но они ожидаются уже не столь интенсивными. На юго-востоке Западной Сибири при прояснениях до -4 градусов, в центральных районах Красноярского края до -2. На юге Красноярского края и в Хакасии ночи станут теплее, температура 5..10 градусов. И только в горах до 0. А вот в Тыве в ночь на 21 мая ожидаются заморозки до -3..-8 градусов, дневная температура повысится относительно предыдущей субботы до 18..23 градусов. И в дальнейшем вероятность заморозков будет все меньше и меньше. / meteonovosti.ru /



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