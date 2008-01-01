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В Якутии характер погоды холодный и с осадками



ИА "Метеоновости" / 11:57 Суббота, 20 мая



Холод из Арктики распространился на большую часть территории Якутии. В ночь на 20 мая там везде была отрицательная температура, преимущественно -1..-5 градусов. А в северных районах доходило и до -10 градусов. Днем 19 мая воздух прогревался в центральных и южных районах максимум до 4..-9 градусов и за редким исключением было местами до +10 градусов. В северных районах днем мороз ослабел до -1..-6 градусов. Такая погода даже для отличающейся своим суровым климатом Якутии считается холоднее обычной весенней на 6-8 градусов.



Сегодня, в субботу, 20 мая в Якутии характер погоды останется ранневесенним, а местами просто зимним. Местами ожидаются осадки, снег и дождь, на востоке пройдет мокрый снег, на побережье поземок, ветер с порывами 13-18 м/с, днем в центре и на юге Республики Саха +3,+8, на северо-западе -4,+1, на побережье -5,-10. На арктическом побережье местами поземок, порывы ветра 13-18 м/с, днем -5,-10, на юге и востоке 0,-5.



В воскресенье, 21 мая должно немного потеплеть с запада приближается циклон, который перекроет холодное северное влияние.



Температура немного повысится: днем +5,+10, на юго-западе и в Колыме +9,+14, на севере -2,+3. На арктическом побережье республики Саха слабый мокрый снег, снег, порывы ветра до 12-17 м/сек, -1,-6, на востоке +3,+8 градусов.



На юго-востоке, востоке и северо-востоке Якутии из-за дальневосточного циклона осадки от небольших до умеренных. / meteonovosti.ru /



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