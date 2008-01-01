Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Суббота
20 мая 2017
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

В Якутии характер погоды холодный и с осадками

ИА "Метеоновости" / 11:57 Суббота, 20 мая

  Холод из Арктики распространился на большую часть территории Якутии. В ночь на 20 мая там везде была отрицательная температура, преимущественно -1..-5 градусов. А в северных районах доходило и до -10 градусов. Днем 19 мая воздух прогревался в центральных и южных районах максимум до 4..-9 градусов и за редким исключением было местами до +10 градусов. В северных районах днем мороз ослабел до -1..-6 градусов. Такая погода даже для отличающейся своим суровым климатом Якутии считается холоднее обычной весенней на 6-8 градусов.

Сегодня, в субботу, 20 мая в Якутии характер погоды останется ранневесенним, а местами просто зимним. Местами ожидаются осадки, снег и дождь, на востоке пройдет мокрый снег, на побережье поземок, ветер с порывами 13-18 м/с, днем в центре и на юге Республики Саха +3,+8, на северо-западе -4,+1, на побережье -5,-10. На арктическом побережье местами поземок, порывы ветра 13-18 м/с, днем -5,-10, на юге и востоке 0,-5.

В воскресенье, 21 мая должно немного потеплеть с запада приближается циклон, который перекроет холодное северное влияние.

Температура немного повысится: днем +5,+10, на юго-западе и в Колыме +9,+14, на севере -2,+3. На арктическом побережье республики Саха слабый мокрый снег, снег, порывы ветра до 12-17 м/сек, -1,-6, на востоке +3,+8 градусов.

На юго-востоке, востоке и северо-востоке Якутии из-за дальневосточного циклона осадки от небольших до умеренных. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+20
Вс.
21 мая
+11
Пн.
22 мая
+11
Вт.
23 мая
+16
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+47
Навабшах		 -8
Червиния

некомфортное место: Никольское
комфортное место: Дауни

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100