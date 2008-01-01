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На севере Дальнего Востока погода с осадками и ветреная



ИА "Метеоновости" / 11:31 Суббота, 20 мая



Циклон над северной частью Охотского моря распространил непогоду на прилегающее побережье Камчатского края и Магаданской области. В конце рабочей недели, 19 мая там прошли небольшие и умеренные осадки с ветром 15-20 м/с. На мысе Братьев отмечен ветер до 21 м/с. Но самый сильный ветер, почти штормовой до 28 м/с наблюдался на юге Камчатского края и уже сегодня, 20 мая.



В субботу, 20 мая ухудшится погода на Чукотке. Мало того, что пройдет дождь, на побережье Восточно-Сибирского моря ожидаются порывы ветра 17-22 м/с, причем и 21 мая будет такой же сильный ветер. В Магаданской области пройдет небольшой, местами умеренный дождь со снегом, на побережье залива Шелихова будет ветрено, порывы до 12-17 м/с. В Камчатском крае дождь в сочетание с порывистым ветром 15-20 м/с. / meteonovosti.ru /



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