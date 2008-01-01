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Дожди и сильные ветры на юге Дальнего Востока



ИА "Метеоновости" / 11:13 Суббота, 20 мая



В центральных районах Хабаровского края атмосферный фронт отметился сильными дождями. Местами выпало 20-27 мм осадков, прогремела гроза и ветер усиливался до 24 м/с. Север Сахалина тоже захватили ливневые дожди с грозами, а ветер на побережье усиливался до 34 м/с. В зоне действия самого циклона, на юге и востоке Камчатского края, а также на побережье Магаданской области, погода была в меру дождливой, но ветреной. Отмечены порывы 22-24 м/с. На мысе Лопатка сегодня, 20 мая был ветер до 28 м/с. Центр непогоды вместе с циклоном, что был у берегов Магаданской области, перемещается на север Камчатского края. Хотя и по югу региона будут проходить атмосферные фронты с небольшими и умеренными дождями и порывистым ветром. 20 мая погода в целом ожидается по-весеннему теплой, а в Приморье по-настоящему летней, температура повысится до 22..27 градусов. И только на севере Амурской области, куда вслед за атмосферным фронтом проникает порция прохладного арктического воздуха, не выше +15 градусов, здесь пройдет дождь с мокрым снегом. / meteonovosti.ru /



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