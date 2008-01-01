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ИА "Метеоновости" / 10:23 Суббота, 20 мая



Утром в Москве температура повысилась до 16..17 градусов. Но погода была облачной. Ветер дул с запада и северо-запада со средней скоростью 1-3 м/с. Местами наблюдался полный штиль. Атмосферное давление в норме, 748 мм рт. ст. Относительная влажность около 60%. / meteonovosti.ru /



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