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Из летописи московской погоды



ИА "Метеоновости" / 09:49 Суббота, 20 мая



Май не радовал теплом жителей столицы. И лишь к концу второй декады температура воздуха в Москве приблизилась к характерным для этого времени года показателям. Днем 20 мая воздух в столице прогреется до 21..23 градусов, при переменной облачности осадков не ожидается. В этом году среднесуточная температура 20 мая близка климатической норме (а норма составляет +13,6 градусов). Но в этот день в столице погода бывает разная. Случались и заморозки, и сильная жара. В далеком 1889 году в Москве было морозно, под утро воздух остыл до -4,3 градуса, а в 1897 году день был по-летнему жарким, термометры показали +29,7 градуса. Сильный дождь прошел в 1994 году, выпало 14,2 мм осадков, грозы гремели в 1978, 1979, 1984 и в 1992 годах. / meteonovosti.ru /



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