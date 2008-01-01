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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 07:46 Суббота, 20 мая

  Московский регион ожидает очередной, можно сказать, летний денек. При переменной облачности осадков не ожидается и в середине дня воздух в столице прогреется до 21..23, в Подмосковье до 18..23 градусов. Таким образом, температурный режим продолжит расти, и не только вернется в рамки климатической нормы, но и превысит ее на пару градусов. Атмосферное давление немного понизится и составит 745 мм рт. ст., что уже ниже нормального. Относительная влажность воздуха около 40 %.

В целом погода вполне комфортная, лишь возмущенный геомагнитный может оказать негативное влияние на самочувствие метеозависимых людей и спровоцировать недомогание. Не стоит забывать, что с повышением температуры воздуха в Москве усиливается цветение растений, поэтому людям, страдающим аллергией на пыльцу, следует быть особенно внимательными и позаботиться о себе. / meteonovosti.ru /
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