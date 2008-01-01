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Новости погоды

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Атмосферные фронты не оставляют юг ЕТР

ИА "Метеоновости" / 13:58 Пятница, 19 мая

  На юге ЕТР, где хозяйничали атмосферные фронты, в ночь на 19 мая прошли сильные грозовые дожди, наибольшее количество осадков, 49 мм, выпало в Волгоградской области. Досталось Ростовской области, Ставропольскому краю и Карачаево-Черкесии. В ближайшие дни погода на юге останется ненастной и ветреной. 20 мая пройдут кратковременные грозовые дожди, местами сильные, возможен град. При грозе ветер будет усиливаться до 13-18 м/с, температура воздуха днем 12..17 градусов, по востоку до 27.

21 и 22 мая на юге погоду будет определять антициклон, но атмосферные фронты заявят о себе. Местами пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах не обойдется без сильных дождей и града. При грозах порывы ветра до 18 м/с, температура воздуха 15..20 градусов, на юге до +26. / meteonovosti.ru /
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