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Рекорды температуры на Дальнем Востоке



ИА "Метеоновости" / 13:41 Пятница, 19 мая



На Дальнем Востоке в минувший день, 18 мая, были обновлены температурные рекорды. Городами-рекордсменами стали Тикси и Анадырь. И если в Тикси воздух под утро остыл до -19,6 градусов, то в Анадыре был зафиксирован температурный максимум, +7,6 градуса.



В Тикси среднесуточная температура воздуха была ниже климатической нормы на 4-6 градусов. Ночью при прояснениях воздух остывал до -15..-20 градусов, но в Тикси столь низкой температуры не было очень давно.



В Анадыре повышение температуры было связано с влиянием теплого сектора южного циклона. Днем воздух прогрелся до +7,6 градусов. А среднесуточная температура превысила привычные показатели на 2-4 градуса. / meteonovosti.ru /



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