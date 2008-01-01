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Новости погоды

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Рекорды температуры на Дальнем Востоке

ИА "Метеоновости" / 13:41 Пятница, 19 мая

  На Дальнем Востоке в минувший день, 18 мая, были обновлены температурные рекорды. Городами-рекордсменами стали Тикси и Анадырь. И если в Тикси воздух под утро остыл до -19,6 градусов, то в Анадыре был зафиксирован температурный максимум, +7,6 градуса.

В Тикси среднесуточная температура воздуха была ниже климатической нормы на 4-6 градусов. Ночью при прояснениях воздух остывал до -15..-20 градусов, но в Тикси столь низкой температуры не было очень давно.

В Анадыре повышение температуры было связано с влиянием теплого сектора южного циклона. Днем воздух прогрелся до +7,6 градусов. А среднесуточная температура превысила привычные показатели на 2-4 градуса. / meteonovosti.ru /
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Тикси

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