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Новости погоды

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Резкие перемены погоды на севере и в центре Западной Сибири

ИА "Метеоновости" / 13:14 Пятница, 19 мая

  Погода в Ханты-Мансийском округе весьма неустойчивая. До недавнего времени регион находился в тыловой части циклона, здесь прошли дожди, усиливался ветер. Температура воздуха тоже не отличалась постоянством.

20 мая на смену циклону придет антициклон, ожидается небольшое повышение температуры до 11..16 градусов, по юго-западу до 17..22. На юго-западе возможны грозы, местами пройдут небольшие дожди. Дальнейшее ухудшение погоды ожидается 21 мая - скажется влияние активного североатлантического циклона и его атмосферных фронтов. Пройдут осадки различной интенсивности, усилится ветер, в отдельных районах прогремят грозы. Температура воздуха 15..20 градусов, на юго-востоке 21..26, на севере и западе 5..10 тепла. 22 мая погода продолжит портиться, регион будет пересекать вторичный холодный фронт, осадки усилятся, порывы ветра достигнут 20 м/с, температура понизится до 7..12 градусов, на юго-востоке 15..20, на северо-западе 0..+5 градусов. / meteonovosti.ru /
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