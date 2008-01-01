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Новости погоды
Жара на востоке Китая
ИА "Метеоновости" / 12:49 Пятница, 19 мая
На северо-востоке Китая установилась очень жаркая погода. По периферии мощного антициклона с центром над западом Тихого океана с южными потоками поступает жаркий воздух, который раскаляется под лучами солнца.
В Пекине температура воздуха днем 19 мая превысила 37 градусов, что выше нормы почти на 6 градусов. С начала месяца на город не выпало и капли дождя, воздух в столице с каждым днем становится все более загрязненным, в ночные часы наблюдается мгла.
В выходные дни жара в столице Китая немного спадет, возможен слабый дождь, а на следующей неделе она вновь станет усиливаться. Не исключено, что температура воздуха приблизится к 40 градусам, что близко к абсолютному максимуму для мая. / meteonovosti.ru /
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