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Новости погоды

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Погода в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 12:42 Пятница, 19 мая

  В 12 часов в Москве переменная облачность без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 18,7..19,5 градуса; Северном 18,4..20,3 градуса, Северо-восточном 18,5..20,7 градуса; Восточном 18,1..19,6 градуса, Юго-восточном 18,8..19,6 градус; Южном 18,4..20,0 градуса; Юго-западном 17,5..19,8 градуса; Западном 17,9..19,1 градуса, Северо-западном 18,3..19,6 градуса. В Зеленограде без осадков, температура воздуха 18,9..19,4 градуса. На территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 17,5..18,9 градуса. / meteonovosti.ru /
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Факт
12:00
местное
+19
Сб.
20 мая
+21
Вс.
21 мая
+11
Пн.
22 мая
+10
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

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По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+47
Навабшах		 -8
Тикси

некомфортное место: Спрингфилд
комфортное место: Влёра

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