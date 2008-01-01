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Новости погоды

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Погода на юге Дальнего Востока наладится

ИА "Метеоновости" / 12:20 Пятница, 19 мая

  Сильные грозовые дожди прошли в ночь на 19 мая в Амурской области (до 21 мм), в Хабаровском крае выпало до 35 мм небесной влаги. Ветер в порывах усиливался до 21 м/с. Такие погодные условия были связаны с активным циклоном, пришедшим со стороны Китая.

20 мая циклонический вихрь отойдет к северо-востоку, оставляя Амурскую область в тыловой своей части. В Амурской области немного похолодает, ветер в порывах достигнет 13-18 м/с, на севере местами пройдут осадки различной интенсивности, днем +10..+15; на юге и в центре +13..+18, осадков не ожидается. В Хабаровском крае местами небольшие и умеренные дожди, на севере с мокрым снегом, на побережье местами порывы 17-22 м/с, температура воздуха понизится: на юге 18..23, при облачности 12..17, на севере 10..15, при облачности 1..6 тепла.

21 и 22 мая, в антициклоне, в Хабаровском крае, в зоне действия атмосферных фронтов, местами небольшие и умеренные дожди, днем 15..20, местами 7..12 градусов. В Амурской области существенных осадков не будет, днем воздух прогреется до 15..20 градусов. Ожидается высокая, местами чрезвычайная пожарная опасность. / meteonovosti.ru /
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