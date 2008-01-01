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Новости погоды

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Заморозки угрожают Московской области

ИА "Метеоновости" / 11:28 Пятница, 19 мая

  Последний месяц весны не радовал жителей столичного региона теплом. А последняя декада мая угрожает даже заморозками. Что редко случается в конце мая!

Всплеск тепла, который придется на пятницу и субботу, будет носить кратковременный характер. В эти дни средняя суточная температура воздуха окажется близкой к номе. А в начале следующей недели в столичный регион вновь хлынет холодный воздух.

21 мая после прохождения холодного фронта циклона с запада, температура воздуха ночью и днем будет почти одинаковой, около 13..15 градусов.

В понедельник, 22 мая, температура продолжит понижаться. Резкое похолодание будет связано с северными потоками по восточной периферии антициклона со Скандинавии. При небольшой облачности ночью сухой арктический воздух быстро остынет, и местами температура понизится до 0..-3 градусов. Наибольшая вероятность заморозка на севере и северо-западе Подмосковья и в пониженных местах торфяников на востоке Московской области.

Холодной будет и ночь 23 мая, температура воздуха понизится местами до -1 градуса, а температура почвы будет ниже еще на 2-3 градуса. И это следует учесть дачникам, собирающимся высаживать теплолюбивую рассаду.

Надо отметить, что заморозков в последней декаде мая в Москве и области не было давно. На станции ВДНХ последний раз до -1,4 градуса температура понижалась 23 мая 1993 года. В Московской области заморозки до -0,8 градусов были 23 мая 2004 года в Черустях, Клину и Ново-Иерусалиме.  / meteonovosti.ru /
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