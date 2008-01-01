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Температура воздуха в Москве вернулась к климатической норме



ИА "Метеоновости" / 10:16 Пятница, 19 мая



В Московском регионе наконец-то потеплело, температура воздуха 18 мая в дневные часы составила 20 градусов (по данным станции ВДНХ), в Бутово и в Измайлово было 19 градусов, на Балчуге +21,1. Ночью +6,1 на ВДНХ, на Балчуге +10,6, в Бутово +4 градуса. Среднесуточная температура воздуха приблизилась к климатической норме, которая для 18 мая составляет 13,3 градуса. 19 мая температура воздуха днем повысится до 21 градуса. В истории метеонаблюдений случались в эти дни и заморозки, и летняя жара. 18 мая в 1889 и в 1911 годах воздух остывал до -3,6 градуса, а в 1897 и в 1898 годах было по летнему жарко, +29,1. Ливневой дождь обрушился на столицу в 1976 году, выпало до 39 мм осадков.



20 мая ожидается малооблачная погода без осадков, воздуха прогреется до 23..25 градусов, а 21 мая снова похолодает. Ночью термометры покажут 7..12 градусов, днем 17..22. / meteonovosti.ru /



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