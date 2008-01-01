Новости погоды
Последствия заморозков на Украине
ИА "Метеоновости" / 09:38 Пятница, 19 мая
На редкость холодной оказалась погода в мае и в Украине. Температура воздуха отстает от нормы на 4 градуса и вплоть до середины мая сохраняются заморозки. Понижение температуры до отрицательных значений негативным образом сказывается на косточковых культурах.
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Как заявил на пресс-конференции руководитель ассоциации "Укрсадпром" Дмитрий Крошка, общие потери плодов, орехов и ягод могут составить до 1-1,2 млн. тонн, то есть 50-60% от среднего за последние годы объема в 2 млн тонн".
При этом, по данным ассоциации, в центральных и южных областях потери урожая ягод составляют до 90%, особенно пострадали Киевская, Винницкая, Хмельницкая, Львовская, Черкасская, Николаевская и Запорожская области. По большинству косточковых культур в Украине потери составляют приблизительно 80%, потери яблок, груш - до 40%, при этом в некоторых хозяйствах Черновицкой, Винницкой, Черкасской и Николаевской областей будущий урожай уничтожен полностью. / meteonovosti.ru /