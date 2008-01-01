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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 06:30 Пятница, 19 мая



Предстоящим днём Московский регион окажется в зоне комфортной и умеренно теплой погоды, характерной для этих дней мая, расположившись между двумя циклонами, обосновавшимися над крайним северо-западом и югом ЕТР.



По сведениям Метеобюро Москвы и области 19 мая днём при переменной облачности обойдется без осадков. Воздух прогреется до +17:+22 градусов. Распределение температуры по области характерное - свежее будет на северо-западе, а теплее на юге, в столице - 19..21 градус. Атмосферное давление немного понизится и составит 747 мм рт. ст., что в пределах нормального фона. Относительная влажность воздуха около 40 %.



Основным неблагоприятным фактором, влияющим на самочувствие метеозависимых людей, станет возмущенный геомагнитный фон. Нелегко придется людям с заболеваниями сердца и сосудов, перенесшим сосудистые катастрофы, страдающим нарушением мозгового обращения и сердечного ритма. Даже вполне здоровые люди могут отмечать снижение работоспособности, ухудшение настроения. Специалисты рекомендуют соблюдать режим труда и отдыха, при необходимости прибегать к медикаментозной поддержке. С повышением температуры воздуха в Москве усилится цветение растений, поэтому людям, страдающим аллергией на пыльцу, следует позаботиться о себе.



19 мая геомагнитный фон возмущенный, вероятны периоды малой магнитной бури. / meteonovosti.ru /



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