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Новости погоды

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О погоде вечером в Москве

ИА "Метеоновости" / 15:30 Четверг, 18 мая

  Погоду в Москве и области будет определять периферия антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается. Температура воздуха в Москве 15..17 градусов, по области 13..18 градусов. Ветер северо-восточный, 2-7 м/с. / meteonovosti.ru /
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местное
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19 мая
+19
Сб.
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Вс.
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Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

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Эль-Насирия		 -14
Тикси

некомфортное место: Шайенн
комфортное место: Анахайм

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