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Погода в округах Москвы
ИА "Метеоновости" / 15:26 Четверг, 18 мая
В 15 часов в Москве переменная облачность без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 19,9..20,2 градуса; Северном 18,6..19,2 градуса, Северо-восточном 18,2..19,2 градуса; Восточном 18,9..20,5 градуса, Юго-восточном 18,4..20,1 градус; Южном 18,1..21,2 градуса; Юго-западном 18,4..19,5 градуса; Западном 18,0..19,4 градуса, Северо-западном 18,1..19,4 градуса. В Зеленограде без осадков, температура воздуха 17,8 градуса. На территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 14,1..19,0 градуса. / meteonovosti.ru /
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