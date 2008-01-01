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Новости погоды

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Погода в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 15:26 Четверг, 18 мая

  В 15 часов в Москве переменная облачность без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 19,9..20,2 градуса; Северном 18,6..19,2 градуса, Северо-восточном 18,2..19,2 градуса; Восточном 18,9..20,5 градуса, Юго-восточном 18,4..20,1 градус; Южном 18,1..21,2 градуса; Юго-западном 18,4..19,5 градуса; Западном 18,0..19,4 градуса, Северо-западном 18,1..19,4 градуса. В Зеленограде без осадков, температура воздуха 17,8 градуса. На территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 14,1..19,0 градуса. / meteonovosti.ru /
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Факт
18:00
местное
+20
Пт.
19 мая
+19
Сб.
20 мая
+22
Вс.
21 мая
+15
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

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По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+41
Эль-Насирия		 -14
Тикси

некомфортное место: Шайенн
комфортное место: Анахайм

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