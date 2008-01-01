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Новости погоды

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Поздние заморозки на юге Европейской России

ИА "Метеоновости" / 13:52 Четверг, 18 мая

  В прошедшие сутки вся территория Европейской России оставалась в холодном воздухе. Среднесуточная температура воздуха оказалась на 2-4, а в Черноземье на 6-8 градусов ниже нормы. Даже в южных районах еще отмечались заморозки. На севере Ростовской области под утро температура понижалась до -1 градуса, в Волгоградской области до -2 градусов. Да днем было далеко до нормы. Температура на юге от 18 до 23 градусов.

На фоне довольно низких температур, погода отличалась еще и неустойчивостью. Прошли дожди, местами сильные. Так, в Ростовской области выпало до 16 мм, в Волгоградской до 23 мм, в Адыгее до 22 мм и Ставропольском крае до 19 мм осадков. Дожди сопровождались грозами.

В ближайшие сутки на европейском юге сохранится холодная погода. Преобладающая температура всего от 13 до 18 градусов и лишь местами повысится до +23, в Астраханской области и Дагестане до +25 градусов, на черноморском побережье всего +15,+20 градусов.

Местами пройдут грозовые дожди, на черноморском побережье в районе Туапсе-Сочи, в Ставропольском крае и республиках Северного Кавказа - сильные дожди с градом и порывами ветра до 18 м/с. / meteonovosti.ru /
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