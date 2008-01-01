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Погода в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 12:33 Четверг, 18 мая



В 12 часов в Москве ясная солнечная погода. Температура воздуха в административных округах: Центральном 16,5..17,8 градуса; Северном 17,2..17,6 градуса, Северо-восточном 16,7..19,1 градуса; Восточном 16,8..17,9 градуса, Юго-восточном 14,7..17,4 градус; Южном 14,6..17,8 градуса; Юго-западном 15,8..17,3 градуса; Западном 16,8..17,8 градуса, Северо-западном 16,8..17,6 градуса. В Зеленограде небольшая облачность без осадков, температура воздуха 17,2 градуса. На территории Новой Москвы местами облачная погода с прояснениями, без осадков, температура воздуха 9,2..17,3 градуса. / meteonovosti.ru /



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