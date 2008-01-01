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Новости погоды

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Полюс холода переместился в низовье Оби

ИА "Метеоновости" / 12:27 Четверг, 18 мая

  В ночь на четверг самая низкая температура в России отмечалась в Ямало-Ненецком автономном округе. В столице округа, Салехарде, под утро морозы усилились до -20.2 градусов. Тем самым был установлен новый суточный рекорд минимальной температуры. Даже в российском полюсе холода, Оймяконе, было всего от 3 до 7 градусов мороза.

В Салехарде во второй половине мая за последние сто лет ниже 20 градусов температура не повышалась ни разу. В последний раз сильные морозы 16 мая отмечались в 1902 году.

Но уже минувшей ночью морозы в низовье Оби значительно ослабели и под утро в Салехарде было всего -4 градуса. / meteonovosti.ru /
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