

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Полюс холода переместился в низовье Оби



ИА "Метеоновости" / 12:27 Четверг, 18 мая



В ночь на четверг самая низкая температура в России отмечалась в Ямало-Ненецком автономном округе. В столице округа, Салехарде, под утро морозы усилились до -20.2 градусов. Тем самым был установлен новый суточный рекорд минимальной температуры. Даже в российском полюсе холода, Оймяконе, было всего от 3 до 7 градусов мороза.



В Салехарде во второй половине мая за последние сто лет ниже 20 градусов температура не повышалась ни разу. В последний раз сильные морозы 16 мая отмечались в 1902 году.



Но уже минувшей ночью морозы в низовье Оби значительно ослабели и под утро в Салехарде было всего -4 градуса. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



