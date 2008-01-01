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Новости погоды

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Тридцатиградусная жара на берегах Амура

ИА "Метеоновости" / 12:11 Четверг, 18 мая

  Единственным аномально теплым районом на территории России за прошедшие сутки стало Забайкалье. Здесь установилось настоящее лето. Среднесуточная температура превысила норму на 8-10 градусов. Днем в четверг ее максимальное значение колебалось от 22 до 27 градусов, а на востоке Забайкальского края она повышалась местами до +32 градусов. Эти края находились в теплом секторе циклона, и даже небольшие кратковременные дожди не снизили температурный фон.

Такие значения температуры оказались самыми высокими в России. Даже на черноморском побережье выше 20 градусов она не повышалась.

В ближайшие сутки Забайкальский край окажется уже в тыловой части циклона. Прохождение холодного атмосферного фронта будет сопровождаться ливневыми дождями, грозами, порывистым ветром и резким похолоданием. Днем максимальная температура составит всего +11,+16 градусов. / meteonovosti.ru /
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