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Новости погоды

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Контрасты Прибайкальской погоды

ИА "Метеоновости" / 12:10 Четверг, 18 мая

  Сибирская погода часто отличается непостоянством. На этот раз резкими контрастами она отметилась в Иркутской области. Еще в среду в Иркутске отмечалась жаркая погода. В дневные часы, в условиях антициклональной погоды, столбик термометра перешагнул тридцатиградусную отметку, воздух прогрелся до +30.6 градусов. А уже в четверг резко похолодало. Прохождение холодного атмосферного фронта сопровождалось порывистым ветром (до 23-28 м/с), грозами и сильными осадками. Причем, по мере понижения температуры, дождь переходил в снег. Установился временный снежный покров. Температура днем с трудом дотянула до +10 градусов.

В ближайшие сутки в Иркутской области сохранится холодная погода. Местами пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, ветер усилится до 14 м/с, а днем всего от 7 до 12 тепла. / meteonovosti.ru /
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