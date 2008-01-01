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В выходные в Москве: от июньского тепла к майской прохладе



ИА "Метеоновости" / 11:37 Четверг, 18 мая



Погода к завершению рабочей недели порадует москвичей и жителей Подмосковья солнцем и теплом. Наиболее комфортным днем станет суббота, фон температуры приблизится к июньскому.



В пятницу и субботу погоду в столичном регионе будет определять погожий антициклон. Центр антициклона с Прибалтики переберется на Украину. Москва и область окажутся на его восточной периферии, где будут преобладать ветры северных направлений. Но, несмотря на это, погода одарит москвичей долгожданным теплом.



В пятницу дневная температура приблизится к отметке 20 градусов. В столице дождей не ожидается, а южные районы области накроют облака южного циклона, и местами пройдет небольшой дождь.



В субботу столица и ее окрестности будут полностью под влиянием антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается, в ночные часы от 5 до 10 тепла, днем температура повысится до 20..23 градусов. После продолжительной череды аномально холодных дней, среднесуточная температура будет соответствовать первым дням лета.



Но в воскресенье все изменится: через столичную область пройдет холодный атмосферный фронт. Ночью он будет наиболее активным на севере Подмосковья, а днем на юге. Кратковременные дожди пройдут на всей территории региона, на юге днем возможны грозы.



Из-за облаков ночь будет теплее, чем в субботу, в Москве около 10 градусов, а днем станет заметно холоднее, не выше 16..17 градусов, что вновь ниже нормы на 1-1,5 градуса.



Собираясь на природу, предусмотрите резкую перемену погоды! / meteonovosti.ru /



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