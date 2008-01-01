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Новости погоды

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Самый холодный май столетия

ИА "Метеоновости" / 11:02 Четверг, 18 мая

  В этом году майская погода в Москве не заладилась. Месяц стартовал с очень теплой погоды. Температура в дневные часы повышалась в столице до +25 градусов, а по области было еще теплее. Но хватило тепла ненадолго. Уже с 3 числа существенно похолодало и по сей день погода остается очень холодной. В отдельные дни мая отрицательные аномалии температуры достигали 9-10 градусов. В минувшие сутки среднесуточная температура "отстала" от нормы на 6.1 градуса.

Средняя температура за 17 прошедших дней составляет +8.5 градусов. Самым холодным май был в 1918 году. Тогда средняя температура месяца составила +6.4 градуса. А со средней месячной температурой +8.5 градусов и ниже за весь ряд инструментальных наблюдений над погодой в Москве (с 1879 года) май был всего 6 раз. Последний раз такая низкая температура месяца отмечалась в мае в 1980 году. Можно сделать вывод, что на сегодняшний день, подобных холодов в последнем месяце весны не отмечалось 36 лет. В этом столетии май 2017 года пока остается самым холодным. / meteonovosti.ru /
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Факт
12:00
местное
+17
Чт.
18 мая
+15
Пт.
19 мая
+19
Сб.
20 мая
+22
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+46
Мачилипатнам		 -10
Тикси

некомфортное место: Балыкчи (Иссык-Куль)
комфортное место: Капри

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