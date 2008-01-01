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Ненастная погода на Дальнем Востоке



ИА "Метеоновости" / 10:13 Четверг, 18 мая



В минувшие сутки активные циклоны стали обживать Дальневосточный округ. Один вихрь перемещался вдоль Амура, другой покорил Якутию. Прошли осадки, самыми обильными они были в западных районах Якутии. Осадки прошли в виде дождя и мокрого снега количеством до 20 мм, разбушевалась продолжительная метель при ветре до 21 м/с.



Сильные дожди (до 13 мм) прошли и на севере Хабаровского края, в основном на охотском побережье. На остальной территории округа они были интенсивностью от небольших до умеренных.



Сегодня циклоны еще останутся в силе, и дожди в округе сохранятся. В последний рабочий день недели якутский циклон переместится на северо-восток Якутии. Ненастная зона охватит не только северо-восточные районы Республики, но и север Хабаровского края. Именно здесь ожидаются умеренные, а местами и сильные осадки с порывами ветра до 18 м/с.



Циклон, что перемещался вдоль Амура, направит ненастную зону в центральные и южные районы Хабаровского края. / meteonovosti.ru /



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