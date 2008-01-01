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На севере Красноярского края морозная погода



ИА "Метеоновости" / 09:43 Четверг, 18 мая



По северу Красноярского края продвигается волна холода. Температура в ближайшие дни ожидается на 3-4 градуса ниже климатической нормы. В ночь на 18 мая на севере Туруханского района и в Эвенкии местами мороз может усиливаться до -12..-17 градусов. Такая температура сейчас наблюдается только на севере Якутии. Эти районы будут самыми холодными на территории России. При таких ночных холодах дневная температура едва повысится до -2..-7 градусов. На Таймыре погода не только примерно такая же морозная, но еще со снегом и ветреная. Однако для Таймырского полуострова умеренные морозы по ночам и небольшой "минус" в дневные часы в середине мая - совсем не холодная погода, а вполне нормальная. И тепло на север Красноярского края придет не скоро. По крайней мере, до ближайших выходных дней ситуация существенно не поменяется. / meteonovosti.ru /



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