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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 06:16 Четверг, 18 мая

  Предстоящим днем Москва и область будут находиться вдали от активных атмосферных фронтов в области повышенного атмосферного давления.

При переменной облачности осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве 17..19, по области 14..19 градусов. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 753 мм рт. ст. Влажность воздуха около 50%.

Среднесуточная температура воздуха ниже нормы на 2 градуса.

В Москве и области атмосферное давление повышенное, а температура воздуха немного ниже привычных показателей. У большинства здоровых людей погодные условия не должны вызвать заметных метеопатических реакций. А людям метеочувствительным следует позаботиться о себе. При высоком атмосферном давлении обычно ухудшается состояние людей с заболеваниями сердца и сосудов, прежде всего гипертоников и тех, кто перенес сосудистые катастрофы, склонных к спастическим реакциям. Из-за продолжающегося цветения растений могут возникнуть аллергические реакции у людей, страдающих аллергией на цветочную пыльцу.

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