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Новости погоды

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Проливные дожди прошли на Кубани

ИА "Метеоновости" / 14:36 Среда, 17 мая

  В прошедшие сутки на юге Европейской России отмечалась неустойчивая погода. Под влиянием атмосферного фронта в регионе происходило развитие мощной конвективной облачности. Результатом данного процесса стали проливные дожди.

Так, в Краснодарском крае менее, чем за 6 часов выпало 51 мм дождевой воды, в Адыгее 52 мм осадков выпало в период с 12 до 20 часов. Такие классифицируются метеорологами как "очень сильный дождь.

Сегодня и в ближайшие сутки сильные и ливневые дожди с грозами и порывистым ветром ожидаются в Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Ингушетии и Чеченской Республике. 19 мая непогода прогнозируется в Ростовской, Волгоградской областях и Калмыкии. / meteonovosti.ru /
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