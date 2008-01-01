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Проливные дожди прошли на Кубани



ИА "Метеоновости" / 14:36 Среда, 17 мая



В прошедшие сутки на юге Европейской России отмечалась неустойчивая погода. Под влиянием атмосферного фронта в регионе происходило развитие мощной конвективной облачности. Результатом данного процесса стали проливные дожди.



Так, в Краснодарском крае менее, чем за 6 часов выпало 51 мм дождевой воды, в Адыгее 52 мм осадков выпало в период с 12 до 20 часов. Такие классифицируются метеорологами как "очень сильный дождь.



Сегодня и в ближайшие сутки сильные и ливневые дожди с грозами и порывистым ветром ожидаются в Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Ингушетии и Чеченской Республике. 19 мая непогода прогнозируется в Ростовской, Волгоградской областях и Калмыкии. / meteonovosti.ru /



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