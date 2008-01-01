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Новости погоды

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Погода в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 12:44 Среда, 17 мая

  В 12 часов в Москве облачная погода без осадков, местами порывы ветра северного ветра до 12м/с. Температура воздуха в административных округах: Центральном 8,3..8,5 градуса; Северном 8,8..9,3 градуса, Северо-восточном 8,3..9,3 градуса; Восточном 7,3..8,2 градуса, Юго-восточном 6,6..7,9 градус; Южном 7,0..8,4 градуса; Юго-западном 7,0..8,1 градуса; Западном 6,4..8,8 градуса, Северо-западном 8,9..9,1 градуса. В Зеленограде без осадков, температура воздуха 8,6..8,7 градуса, порывы ветра до 14м/с. На территории Новой Москвы местами слабый дождь, температура воздуха 5,1..7,9 градуса, местами порывы северо-западного ветра 13 м/с. / meteonovosti.ru /
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Факт
12:00
местное
+8
Чт.
18 мая
+15
Пт.
19 мая
+19
Сб.
20 мая
+22
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

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По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+46
Эль-Хубар		 -11
Бейкер-Лейк

некомфортное место: Белово
комфортное место: Чхонджин

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