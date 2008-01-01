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Новости погоды

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В Западной Сибири будет ненастно

ИА "Метеоновости" / 12:39 Среда, 17 мая

  Значительные перемены погоды ожидаются в южных регионах Западной Сибири уже сегодня. Заток студеного арктического воздуха будет сопровождаться интенсивными атмосферными процессами. Сегодня в Алтайском крае пройдут сильные дожди с порывами ветра до 27 м/с. В Республике Алтай - грозовые дожди и порывы ветра 20-25 м/с, на перевалах до 28 м/с. В жаркая погода сменится проливными грозовыми дождями, в отдельных районах град и порывистый ветер до 27 м/с. Ближайшей ночью сильные осадки пройдут в Кемеровской области, ветер в порывах будет разгоняться до 25-27 м/с. В период с 18 по 20 мая в центральных и южных районах Красноярского края и в Хакасии ожидаются заморозки, температура в ночные часы будет понижаться ночью до -5o. / meteonovosti.ru /
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