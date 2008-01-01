|
|
|
Новости погоды
Погода на европейских курортах
ИА "Метеоновости" / 12:02 Среда, 17 мая
Впереди пора отпусков и летних каникул, пришло время оценить какой погодой готовы встретить россиян европейские курорты.
Начнем со средиземноморского побережья. На западе Италии погода солнечная, фон максимальной температуры до конца недели около 25 градусов, температура воды в районе Римини 19 градусов. В Неаполе воздух днем прогревается до 24..26, а вода успела прогреться до 20 градусов. На адриатическом побережье - в Бари солнечная и жаркая погода. Днем выше 25, и даже в ночные часы не ниже 17 градусов. Температура воды пока около 20 градусов.
На Лазурном побережье держится солнечная погода. Днем умерено тепло, около 20 градусов, примерно на этом же уровне держится и температура воды. В Марселе - теплее, температура воздуха днем повышается до 23..25, но температура воды держится на уровне 17 градусов. В соседней Испании также тепло, но с кратковременными дождями. В Барселоне температура днем 22..24, вода прогрелась до 19.
На побережье Балканского полуострова погода неустойчивая с непродолжительными дождями, днем около 20, даже на юге в районе Афин. На Родосе температура воды и воздуха сравнялась и составляет 20 градусов. Погода без осадков.
На континентальных курортах, в Карловых Варах теплая погода, днем 19..22, местами кратковременные дожди, возможны грозы. В Баден-Бадене погода неустойчивая. Днем около 25, но уже во второй половине недели погода изменится: пройдут дожди и существенно похолодает. В Венгрии, на Балатоне и в Хевисе, солнечная погода без осадков, днем около 25 градусов, но в выходные дни не исключен кратковременный дождь. / meteonovosti.ru /
|
© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.