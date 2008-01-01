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Погода на европейских курортах



ИА "Метеоновости" / 12:02 Среда, 17 мая



погодой готовы встретить россиян европейские курорты.



Начнем со средиземноморского побережья. На западе Италии погода солнечная, фон максимальной температуры до конца недели около 25 градусов, температура воды в районе Римини 19 градусов. В Неаполе воздух днем прогревается до 24..26, а вода успела прогреться до 20 градусов. На адриатическом побережье - в Бари солнечная и жаркая погода. Днем выше 25, и даже в ночные часы не ниже 17 градусов. Температура воды пока около 20 градусов.



На Лазурном побережье держится солнечная погода. Днем умерено тепло, около 20 градусов, примерно на этом же уровне держится и температура воды. В Марселе - теплее, температура воздуха днем повышается до 23..25, но температура воды держится на уровне 17 градусов. В соседней Испании также тепло, но с кратковременными дождями. В Барселоне температура днем 22..24, вода прогрелась до 19.



На побережье Балканского полуострова погода неустойчивая с непродолжительными дождями, днем около 20, даже на юге в районе Афин. На Родосе температура воды и воздуха сравнялась и составляет 20 градусов. Погода без осадков.



На континентальных курортах, в Карловых Варах теплая погода, днем 19..22, местами кратковременные дожди, возможны грозы. В Баден-Бадене погода неустойчивая. Днем около 25, но уже во второй половине недели погода изменится: пройдут дожди и существенно похолодает. В Венгрии, на Балатоне и в Хевисе, солнечная погода без осадков, днем около 25 градусов, но в выходные дни не исключен кратковременный дождь. / meteonovosti.ru /



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