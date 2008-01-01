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Новости погоды

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Перемены погоды на юге Восточной Сибири

ИА "Метеоновости" / 11:14 Среда, 17 мая

  Южные регионы Восточной Сибири находятся под влиянием активных атмосферных фронтов. Интенсивность процессов в регионе определяется контрастами взаимодействующих воздушных масс. К примеру, максимальная температура воздуха к югу от Байкала превышала отметку +25, в то время как в более северных районах воздух прогревался лишь до 13..18 градусов. Примерно такая же картина отмечалась и в свободной атмосфере, на высоте около 1,5 км от поверхности земли разность температуры взаимодействующих воздушных масс составила 5-8 градусов. В результате проливные дожди прошли в Хакасии, выпало до 17 мм, на юге Иркутской области и в Бурятии ветер разгонялся до 23 м/с.

Прохождение холодного фронта будет сопровождаться активными атмосферными процессами, так, 18 мая в Забайкальском крае пройдут грозовые дожди, местами с пыльными бурями при ветре 15-20 м/с. В ночь на 19 мая порывы ветра в регионе будут достигать 25-30 м/с. Ближайшей ночью сильные дожди, переходящие в мокрый снег и снег пройдут в Иркутской области, при ветре 19-24 м/с. В ночь на 18 мая в западных районах Иркутской области, а 19 мая на большей части области ожидаются заморозки до -5 градусов. / meteonovosti.ru /
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