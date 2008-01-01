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Новости погоды

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Рекордное тепло на Камчатке сменится дождями

ИА "Метеоновости" / 10:21 Среда, 17 мая

  На юге Камчатского края наблюдается антициклональный тип погоды. Майское солнце прогревает воздух до рекордных значений. Фон средней за сутки температуры воздуха превышает климатическую норму на 4-7 градусов. Новый экстремум максимальной за сутки температуры в Петропавловском-Камчатском установлен 16 мая и отныне он составляет +15.2 градуса.

Столь высокая температура воздуха продержится в регионе недолго. В ближайшие сутки в Петропавловском-Камчатском без осадков, температура днем не выше +10, к вечеру 19 мая, с приближением атмосферного фронта, пройдут дожди. В отдельных районах на юге Камчатского края в дневные часы воздуха будет прогреваться до +13..+18. В субботу в регионе ожидается сильный дождь, на севере с мокрым снегом, ветер в порывах будет усиливаться до 20-25 м/с. / meteonovosti.ru /
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