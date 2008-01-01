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Новости погоды

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Аномально теплая погода сохраняется в Тыве

ИА "Метеоновости" / 10:05 Среда, 17 мая

  С самого начала текущей недели в Тыве сохраняется аномально теплая погода. Фон средней суточной температуры воздуха в административном центре республики превышает норму на 7-10 градусов. Уже в воскресенье столбики термометров в Кызыле превысили отметку +30, а 15 и 16 мая установлены рекорды максимальной температуры воздуха составляющие 34.3 и 31.9 градуса соответственно. Абсолютный рекорд месяца пока остается в 1974 году, в тот год 25 мая воздух в городе раскалялся до +35.6 градуса.

Сегодня в Тыве условия погоды будет определять холодный атмосферный фронт. Пройдут дожди, а фон температуры снизится. / meteonovosti.ru /
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