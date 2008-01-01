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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 09:49 Среда, 17 мая

  Предстоящим днем Москва и область будут находиться в северной части балтийского циклона, сделавшего петлю над Москвой и теперь уходящего на юго-запад.

При облачной с прояснениями погоде местами еще возможен небольшой дождь. Максимальная температура воздуха в Москве 11..13, по области 8..13 градусов. Ветер северный 5-10 м/с, с порывами до 12-17 м/c. Атмосферное давление будет расти и в середине дня составит 754 мм рт. ст. Влажность воздуха повышенная - около 60%.

Среднесуточная температура воздуха по-прежнему будет ниже обычной для этих дней месяца на 3-5 градусов.

В столичном регионе высокий фон атмосферного давления в сочетании с низкой температурой и магнитной бурей. Такой тип погоды называется спастический. Высокая вероятность метеопатической реакции. Особенно это касается людей с заболеванием сердца, сосудов, суставов и позвоночника. Больше такая погода повлияет на гипертоников и гипотоников. Желательно контролировать артериальное давление, а также применять препараты назначенные врачом. Порывистый ветер негативно скажется на психо-эмоциональном состоянии лиц с неустойчивой психикой и нервными расстройствами. Быть внимательными у кого деятельность связана с концентрацией внимания. Так как при таких погодных условиях велика вероятность снижения работоспособности, нарушения мозгового кровообращения, мигрени. Людям, страдающим аллергией на пыльцу, следует позаботиться о себе - в Москве продолжается цветение растений. / meteonovosti.ru /
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