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Новости погоды

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На севере Красноярского края морозная погода

ИА "Метеоновости" / 09:28 Среда, 17 мая

  По северу Красноярского края продвигается волна холода. Температура в ближайшие дни ожидается на 3-4 градуса ниже климатической нормы. В ночь на 18 мая на севере Туруханского района и в Эвенкии местами мороз может усиливаться до -12..-17 градусов. Такая температура сейчас наблюдается только на севере Якутии. Эти районы будут самыми холодными на территории России. В дневные часы температура едва повысится до -2..-7 градусов. На Таймыре погода не только примерно такая же морозная, но еще со снегом и ветреная. Однако для Таймырского полуострова умеренные морозы по ночам и небольшой "минус" в дневные часы в середине мая - совсем не холодная погода, а вполне нормальная.

Тепло на север Красноярского края придет не скоро. По крайней мере, до ближайших выходных дней ситуация существенно не поменяется. / meteonovosti.ru /
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