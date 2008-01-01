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Новости погоды

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В Прибалтике постепенно теплеет

ИА "Метеоновости" / 13:42 Вторник, 16 мая

  Североатлантический циклон пролил дожди на российской территории, почти не задев соседние страны, расположенные у берегов Балтийского моря.

И в ближайшее время на погоду там будет в большей степени оказывать влияние погожий антициклон. Возможны лишь небольшие и кратковременные дожди. 17 мая при северо-восточном ветре в Латвии, например, ночная температура будет от 0 до +7 градусов, днем воздух разогреется до 14..19 градусов. Такая температура считается немногим ниже климатической нормы. Во второй половине текущей недели, 18 и 19 мая ветер должен поменяться на юго-восточный. А температура постепенно повысится ночью до 8..13 градусов тепла, днем до 18..23.

Погода располагает к прогулкам у Рижского взморья и майскому загару. Вода в Балтийском море прогреется не скоро. Купальный сезон на Балтике, к сожалению, ограничен. / meteonovosti.ru /
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