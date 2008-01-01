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Дождливая погода с колебаниями температуры в районе Байкала



ИА "Метеоновости" / 13:25 Вторник, 16 мая



В районе Байкала прослеживается влияние атмосферных фронтов циклонов, что проходят периодически с запада на восток. В начале недели, 15 мая дожди прошли на севере и западе Иркутской области и на крайнем востоке Забайкальского края. Температура днем была вполне весенняя, до +20 градусов и выше. В ночь на 16 мая в Иркутской области обошлось без заморозков, только на крайнем северо-востоке температура понижалась до -5 градусов. А вот на большей части Бурятии и на юге Забайкальского края было до 0..-2 градусов. Сегодня погода в районе Байкала будет неустойчивой с кратковременными дождями и порывистым ветром, на западе Иркутской области пройдет сильный дождь. Но день будет жарким, температура 25..30 градусов, в Иркутской области температура повысится до +32. 17 мая в Бурятии и Иркутской области жара ослабеет. В Бурятии местами небольшой, кратковременный дождь, гроза, в отдельных районах порывы 14-19 м/с, днем +19..+24, местами +10..+15. В Иркутской области местами небольшие и умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, грозы, порывы ветра 12-17 м/с, температура понизится до +12..+17, при облачной погоде +5..+10. / meteonovosti.ru /



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