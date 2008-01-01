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На юг Сибири придут ночные заморозки



ИА "Метеоновости" / 13:08 Вторник, 16 мая



В связи с распространением арктического воздуха из северных районов в антициклоне на юге Западной Сибири во второй половине недели понизится не только дневная температура, но и ночная. 17-18 мая в Новосибирской, Кемеровской областях, Алтайском крае, а 18 мая и в Республике Алтай ожидаются заморозки. Температура ночью будет в пределах -1..-6 градусов.



Ночные заморозки опустятся и на южные районы Красноярского края. 17 мая местами пройдет небольшой дождь, мокрый снег, порывы до 14 м/с, температура +8..+13, местами +1..+6, ночью заморозки до -6 градусов. В Тыве местами небольшие дожди, порывы ветра 13-18 м/с, днем 12..17, местами +5..+10, ночью заморозки до -2 градусов. / meteonovosti.ru /



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