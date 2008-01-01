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Новости погоды

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На юге Европейской России много дождей

ИА "Метеоновости" / 12:31 Вторник, 16 мая

  Усилиями причерноморского циклона, что вышел на южные регионы Европейской территории России, там отмечались сильные дожди. В Ставропольском крае, Ростовской области, в Калмыкии, Карачаево-Черкесии и Чеченской Республике выпало от 15 до 35 мм осадков, прогремели грозы, в Калмыкии со шквалом до 17 м/с. В Карачаево-Черкесии выпал некрупный град до 2 мм. В Кабардино-Балкарии был дождь с грозой и градом до 5-7 мм. А в восточной части Краснодарского края, в Гулькевичском районе в результате сильного дождя дне 15 мая произошли подтопления придомовых территорий. Но, в результате принятых мер, вода ночью сошла.

Сегодня, 16 мая влияние циклона сохранится. В большинстве южных регионов, в том числе и в Дагестане будут продолжаться сильные дожди в сочетание с грозами, градом и шквалистым усилением ветра до 22 м/с. Местами порывы ветра при грозах 13-18 м/с, в Ростовской области и на черноморском побережье в районе Новороссийска до 20 м/с. В Крыму тоже дожди и грозы, местами с ветром до 15 м/с.

В среду, 17 мая циклон отойдет на северо-восток. Но сильные дожди на юге Европейской территории будут продолжаться и распространятся на Волгоградскую область. Дожди будут сопровождаться грозами, шквалистым ветром до 20 м/с, в республиках Северного Кавказа возможно выпадение града. Температура еще немного понизится на градус-другой. Максимум будет в районе Туапсе, до +23 градусов. / meteonovosti.ru /
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